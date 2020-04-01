Гендиректор: "Ахмат" обсудит с футболистами сокращение зарплат из-за паузы в РПЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" обсудит с футболистами вопрос снижения их зарплат на период внесоревновательной части в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

В среду Российский футбольный союз объявил о приостановке всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. 17 марта на общем собрании клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля.

"Мы бы отпустили легионеров по домам, но не можем. Все регулярные сообщения закрыты, позволить себе заказать чартеры мы не можем. Если бы нам сказали о решении раньше, мы бы всех распустили. А сейчас даже нет понимания по этому вопросу", - отметил Айдамиров.

Ранее футболисты нескольких клубов РПЛ, в частности "Спартака", согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата. "Мы согласны искать компромисс с игроками, но вопрос, согласны ли игроки терять в деньгах. Конечно, мы будем разговаривать с футболистами, учитывая обстановку", - подчеркнул Айдамиров.

После 22 туров "Ахмат" набрал 20 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице.