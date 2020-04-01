Александр Фетисов: карантин футболистам "Крыльев Советов" будет продлен

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Крылья Советов" продлит карантин в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.

Согласно решению бюро исполкома Российского футбольного союза, все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Первоначально чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Карантин у "Крыльев Советов" должен был продлиться до 6 апреля.

"Завтра я собираю руководство клуба, тренера, свяжемся с капитаном команды, мы это все обсудим. Что касается тренировок, то мы их отложим, и завтра мы выработаем все решения, - сказал Фетисов. - Сегодня было заявление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, что карантинные мероприятия целесообразно продлить. И мы не можем не жить в логике со всей страной, поэтому соответствующие решения будут приняты".

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.