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Влияние коронавируса на спорт

Уходим, уходим, уходим. Владивостокские "Адмирал" и "Луч" прекратят участие в КХЛ и ФНЛ

Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса
Игроки "Адмирала" Мартин Бакош и "Адмирала" Шон Лалонд Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Игроки "Адмирала" Мартин Бакош и "Адмирала" Шон Лалонд
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Хоккейный "Адмирал" и футбольный "Луч" из Владивостока не смогут продолжить участие в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это связано с тем, что средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Такое решение в среду было принято региональным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и Министерством спорта Приморья. В заявлении также говорилось о том, что профессиональные клубы региона приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. При этом данное решение не затронет детские и юношеские команды.

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"Адмирал" сперва был удивлен информацией о том, что команда не примет участие в следующем сезоне КХЛ. Всего неделю назад владивостокский клуб объявил о назначении нового главного тренера - Леонида Тамбиева, который после публикации заявления сообщил ТАСС, что команда продолжает работу в штатном режиме. Однако спустя некоторое время на сайте "Адмирала" появилось заявление, в котором клуб подтвердил информацию о неучастии в следующем сезоне КХЛ, а также отметил, что спонсор команды ПАО "ВМТП" испытывает финансовые трудности и не в состоянии в полной мере профинансировать выступление коллектива. В этой связи "Адмирал" не сможет выполнить требования КХЛ по минимальной зарплате игроков.

"Адмирал" отнесся к позиции регионального оперативного штаба и Министерства спорта Приморского края с пониманием и солидарностью, наивысшей ценностью для нас как организации остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края, - говорится в заявлении клуба. - В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке. Надеемся, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на "Фетисов-Арене".

Помимо "Адмирала", решение коснулось и клуб ФНЛ "Луч", который и вовсе лишился профессионального статуса. Глава лиги Игорь Ефремов выразил надежду на то, что команда сможет доиграть текущий сезон, который из-за коронавирусу приостановлен как минимум до 31 мая. На момент приостановки "Луч" занимал 16-е место в турнирной таблице.

"Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным, - сказал Ефремов. - Первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 еще не завершено, "Луч" является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и Российским футбольным союзом".

"Адмирал" еще вернется

Бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС заявил, что КХЛ должна помочь "Адмиралу" в сложившейся ситуации. "Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни, - сказал Фетисов. - Если подобное происходит в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла; у нас же таким образом на год выбывал "Спартак", сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда".

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"Конечно, это очень печально, - сказал в разговоре с ТАСС первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев. - Самобытный, интересный клуб, арена всегда заполнялась, хорошо очень за него болели. Владивосток вместе с Хабаровском - это наша земля. Хоккей там является одним из центров притяжения, и я надеюсь, что это временное явление, и "Адмирал" вернется".

Аналогичное мнение и у вице-президента лиги по развитию Валерия Каменского. "Естественно", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли надежда на возвращение владивостокского клуба. По его словам, предпосылок к решению "Адмирала" не было. "Все было хорошо, единственное, положение в стране и в мире диктует такие условия, что сейчас нужно сосредоточиться на здоровье и борьбу с коронавирусом", - отметил собеседник агентства.

"Мы будем надеяться, что быстро победим этот вирус, и все быстро восстановится, - добавил Каменский. - Сейчас идет борьба с коронавирусом во всем мире. Когда мы победим, то соберемся и будем решать, что и как делать. Главное сейчас выйти из этой тяжелой ситуации".

В досрочно завершившемся сезоне КХЛ "Адмирал" по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Владивостокская команда появилась в КХЛ в 2013 году, создание клуба курировал Фетисов, который был тогда членом Совета Федерации от Приморского края. За семь сезонов "Адмирал" трижды выходил в плей-офф, проигрывая в первом раунде.

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Влияние коронавируса на спорт
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