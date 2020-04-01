Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 1 июня из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования под своей эгидой как минимум до 1 июня из-за пандемии коронавируса. Об сообщает пресс-служба организации.

15 марта UCI объявил об отмене всех соревнований до 3 апреля. Отмечается, что данное решение было принято на совещании, на котором присутствовали представители UCI, организаторы соревнований, велогонщики и представители команд.

"По итогам совещания, учитывая серьезность ситуации со здоровьем во всем мире, UCI и заинтересованные стороны единогласно приняли решение продлить приостановку соревнований по велоспорту до 1 июня 2020 года. UCI также решил, что это расширение будет распространяться на все велосипедные дисциплины и все категории гонщиков", - говорится в сообщении.

На этот период выпадает международная велогонка "Пять колец Москвы", которая была запланирована с 1 по 5 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.