{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 1 июня из-за коронавируса

Ранее были отменены все гонки до 3 апреля

ТАСС, 1 апреля. Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования под своей эгидой как минимум до 1 июня из-за пандемии коронавируса. Об сообщает пресс-служба организации.

15 марта UCI объявил об отмене всех соревнований до 3 апреля. Отмечается, что данное решение было принято на совещании, на котором присутствовали представители UCI, организаторы соревнований, велогонщики и представители команд.

"По итогам совещания, учитывая серьезность ситуации со здоровьем во всем мире, UCI и заинтересованные стороны единогласно приняли решение продлить приостановку соревнований по велоспорту до 1 июня 2020 года. UCI также решил, что это расширение будет распространяться на все велосипедные дисциплины и все категории гонщиков", - говорится в сообщении.

На этот период выпадает международная велогонка "Пять колец Москвы", которая была запланирована с 1 по 5 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Глава совета директоров ФК "Крылья Советов" опроверг информацию про ликвидацию клуба
Александр Фетисов отметил, что долгов по зарплате перед командой нет.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС