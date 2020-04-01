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Влияние коронавируса на спорт

"Оттава" объявила, что все заразившиеся коронавирусом в клубе выздоровели

Всего инфекцией были заражены шесть членов команды

ТАСС, 1 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" рассказал о новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекции у сотрудников организации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду клуб сообщил о еще четырех случаях, при этом в команде не уточнили, были ли среди заболевших хоккеисты. Однако, по данным журналиста телеканала TSN Фрэнка Серавалли, среди инфицированных было трое игроков. Ранее клуб сообщал о двух заразившихся хоккеистов, имена не разглашались.

Все шесть членов команды заразились до остановки регулярного чемпионата НХЛ, по возвращении домой самоизолировались и к настоящему моменту уже выздоровели. За "Оттаву" выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В Канаде, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 8 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1,5 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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