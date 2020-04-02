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Влияние коронавируса на спорт

Цветами флага Италии подсветят "Волгоград-Арену" в знак поддержки пострадавших от пандемии

Стадион был построен к чемпионату мира 2018 года и принял четыре матча группового этапа турнира
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. "Волгоград-Арена" в течение трех вечеров, начиная с четверга, будет подсвечиваться цветами государственных флагов России и Италии в знак поддержки россиянами жителей Италии, пострадавших от пандемии нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в дирекции стадиона.

"Российский триколор и государственный флаг Италии станут главными акцентами вечерней подсветки "Волгоград-Арены". В течение трех дней, начиная с сегодняшнего, с 20:00 (19:00 мск) до 23:00 (22:00 мск) архитектурный фасад стадиона будет транслировать специальный режим использования соответствующих цветов в знак поддержки россиянами жителей регионов Италии, наиболее пострадавших от пандемии", - рассказала представитель дирекции стадиона.

45-тысячная "Волгоград-Арена" была построена к чемпионату мира 2018 года, на ней были сыграны четыре матча групповой стадии турнира. В ноябре прошлого года "Волгоград-Арена" была передана в собственность Волгоградской области. В одном из просторных залов стадиона в 2021 году планируется открыть музей волгоградского спорта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число инфицированных в Италии превысило 110 тыс. человек, из которых умерли более 13 тыс.

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Влияние коронавируса на спорт
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