Борис Скрынник переизбран президентом Международной федерации хоккея с мячом

ТАСС, 2 апреля. Глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник переизбран на пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Отмечается, что Скрынник был переизбран на новый срок единогласным решением.

"Коллектив Федерации хоккея с мячом России поздравляет Бориса Ивановича и желает ему претворения в жизнь самых амбициозных планов и новых успехов в работе, а мировому хоккею с мячом процветания и стабильности", - говорится в сообщении ФХМР.

Скрынник является президентом FIB с 2005 года, ФХМР он возглавляет с 2009 года.