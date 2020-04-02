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Хоккей с мячом
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Борис Скрынник переизбран президентом Международной федерации хоккея с мячом

Скрынник является президентом Международной федерации хоккея с мячом с 2005 года
Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник переизбран на пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Отмечается, что Скрынник был переизбран на новый срок единогласным решением.

"Коллектив Федерации хоккея с мячом России поздравляет Бориса Ивановича и желает ему претворения в жизнь самых амбициозных планов и новых успехов в работе, а мировому хоккею с мячом процветания и стабильности", - говорится в сообщении ФХМР.

Скрынник является президентом FIB с 2005 года, ФХМР он возглавляет с 2009 года.

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Хоккей с мячом
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