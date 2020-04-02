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Влияние коронавируса на спорт

"Локомотив" поддерживает решение о приостановке РПЛ до 31 мая

Главный тренер московского клуба Юрий Семин считает, что тактические занятия позволят футболистам почувствовать игру и принимать правильные решения
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" поддерживает решение Российского футбольного союза (РФС) о приостановке соревнований до 31 мая и будет соблюдать все необходимые рекомендации. Об этом ТАСС рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. На основании постановления бюро исполкома РФС приостановка сезона-2019/20 Тинькофф - РПЛ также была продлена до 31 мая.

"РФС принимает решения, мы будем действовать, исходя из них, и поддерживаем их, соблюдаем все рекомендации. Пока нет никакого понимания, что будет дальше и как будет строиться тренировочный процесс. В том, что не получается делать групповые командные упражнения, нет ничего страшного, самое главное, чтобы игроки поддерживали хорошие физические кондиции. Несколько тактических занятий позволят футболистам почувствовать игру и принимать правильные решения", - отметил Семин.

"Пока не знаю, будем ли мы распускать игроков по домам. Распускать игроков можно, думаю, даже нужно, но они должны тренироваться. Иначе мы потом их не поднимем к тому функциональному состоянию, которое нужно, чтобы начать чемпионат", - добавил главный тренер "Локомотива".

После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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