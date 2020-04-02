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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Италии по футболу может быть возобновлен 20 мая

Планируется, что турнир закончится в июле

ТАСС, 2 апреля. Сезон-2019/20 чемпионата Италии по футболу может возобновиться 20 мая. Об этом заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, комментарий которого приводит радиостанция TMW.

Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса, до этого возобновление матчей первенства планировалось 3 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее рекомендовал завершить розыгрыши национальных чемпионатов до 30 июня и предложил возможность сокращения следующего сезона для завершения текущего.

"Рассматриваем вариант возобновления турнира 20 мая или хотя бы 1 июня, чтобы мы смогли завершить чемпионат в июле. Мне было бы жаль рисковать и идти на сокращение следующего сезона, чтобы спасти этот", - заявил Гравина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. Число инфицированных в Италии с начала эпидемии превысило 110 тыс. человек, из которых умерли более 13 тыс.

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Влияние коронавируса на спорт
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