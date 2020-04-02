Джикия и Дзюба станут капитанами команд в турнире РФС по интерактивному футболу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Футболисты сборной России Георгий Джикия и Артем Дзюба примут участие в турнире по интерактивному футболу под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Джикия и Дзюба станут капитанами команд на фестивале, называющемся "Наши парни" - так же, как и клуб болельщиков сборной России. Капитанами еще двух команд станут комик Илья Соболев и артист T-Killah. Для того чтобы стать участником турнира, необходимо пройти на страницу турнира, выбрать капитана и зарегистрироваться. Далее все участники сыграют на вылет в FIFA 20 и поборются за выход в финал, в решающую стадию попадут восемь лучших игроков, которые вместе с капитанами составят четыре команды и выявят сильнейшего в кибертурнире.

По словам Дзюбы, данный турнир позволяет хорошо провести время дома без вреда для здоровья. "Сейчас это очень важно. Уверен, что болельщики получат удовольствие и замечательно проведут время. Желаю всем удачи и побед", - приводит его слова пресс-служба РФС.

Болельщики из команды победителя получат шанс попасть в основной этап отбора в сборную России по киберфутболу.