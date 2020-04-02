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Влияние коронавируса на спорт

Центровой клуба НБА "Филадельфия" Хорфорд пожертвовал $500 тыс. на борьбу с коронавирусом

Он перечислит деньги Доминиканской республике, а также шести регионам США, где играл

ТАСС, 2 апреля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" доминиканец Эл Хорфорд пожертвовал $500 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в своем Twitter журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

Хорфорд перечислит деньги Доминиканской республике, а также шести регионам США, где он играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и НБА.

Хорфорду 33 года, он был задрафтован в 2007 году клубом "Атланта" под общим третьим номером. Также в НБА он выступал за "Бостон". Пять раз доминиканский форвард участвовал в Матчах всех звезд НБА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5,3 тыс. человек.

Теги
СШАДоминиканская РеспубликаВлияние коронавируса на спорт
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