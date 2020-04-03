Нурмагомедов готов драться с Фергюсоном в апреле в случае возможности вылета из России

ТАСС, 3 апреля. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок в апреле против американца Тони Фергюсона, если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) определит место турнира, а россиянин сможет вылететь из страны. Об этом Нурмагомедов сказал в интервью телеканалу ESPN.
В среду боец заявил, что вынужден отказаться от поединка из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул в легком весе UFC изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.
Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) saying he never said he was out of 249, he just isn’t going to fly anywhere when he doesn’t know where he’s flying to. He also doesn’t believe getting out of Russia is as simple as others suggest. pic.twitter.com/pf5RSiwemG— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 2, 2020
"Я ежедневно тренируюсь утром и вечером. Подготовка проходит в зале, которые находится у меня дома. Этот бой не должен был стать рядовым, ведь я на данный момент являюсь главной звездой UFC, непобежденным чемпионом. При этом за 16 дней до поединка никто не знает, где он пройдет, это непрофессионально со стороны организации", - сказал Нурмагомедов.
"Мне необходимо знать место проведения турнира, чтобы рассчитать определенные моменты - перелет, акклиматизацию, завершение тренировок. Если UFC сейчас назовет мне локацию, а я смогу вылететь из России, то бой состоится, даю 100%. Я каждый день просил Дэйну Уайта (глава UFC - прим. ТАСС) назвать место проведения поединка, но мне ничего не ответили. Я просто хочу драться, бой очень важен для меня, он станет самым большим в истории UFC", - добавил россиянин.
Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.
В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.