Нурмагомедов готов драться с Фергюсоном в апреле в случае возможности вылета из России

В среду боец заявил, что вынужден отказаться от поединка из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул в легком весе UFC изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

ТАСС, 3 апреля. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок в апреле против американца Тони Фергюсона, если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) определит место турнира, а россиянин сможет вылететь из страны. Об этом Нурмагомедов сказал в интервью телеканалу ESPN.

"Я ежедневно тренируюсь утром и вечером. Подготовка проходит в зале, которые находится у меня дома. Этот бой не должен был стать рядовым, ведь я на данный момент являюсь главной звездой UFC, непобежденным чемпионом. При этом за 16 дней до поединка никто не знает, где он пройдет, это непрофессионально со стороны организации", - сказал Нурмагомедов.

"Мне необходимо знать место проведения турнира, чтобы рассчитать определенные моменты - перелет, акклиматизацию, завершение тренировок. Если UFC сейчас назовет мне локацию, а я смогу вылететь из России, то бой состоится, даю 100%. Я каждый день просил Дэйну Уайта (глава UFC - прим. ТАСС) назвать место проведения поединка, но мне ничего не ответили. Я просто хочу драться, бой очень важен для меня, он станет самым большим в истории UFC", - добавил россиянин.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.