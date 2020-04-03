{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена на неопределенный срок

Первоначально турнир был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 3 апреля. Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первоначально чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля.

"Мы пришли к соглашению, что премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая, сезон-2019/20 вернется только тогда, когда это будет безопасно и уместно, - говорится в сообщении. - Дата возобновления [сезона] постоянно пересматривается всеми заинтересованными сторонами, поскольку влияние пандемии коронавируса растет, и мы работаем вместе в это очень сложное время".

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты ведущих лиг. Чемпионат России остановлен до 31 мая. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал доиграть национальные первенства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Клубы РПЛ договорились не использовать ситуацию с коронавирусом в вопросе трансферов
Президент Российской премьер-лиги отметил, что необходимо найти правильное решение по контрактам игроков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС