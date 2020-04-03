Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена на неопределенный срок

ТАСС, 3 апреля. Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первоначально чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля, позднее лига продлила паузу до 30 апреля.

"Мы пришли к соглашению, что премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая, сезон-2019/20 вернется только тогда, когда это будет безопасно и уместно, - говорится в сообщении. - Дата возобновления [сезона] постоянно пересматривается всеми заинтересованными сторонами, поскольку влияние пандемии коронавируса растет, и мы работаем вместе в это очень сложное время".

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты ведущих лиг. Чемпионат России остановлен до 31 мая. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал доиграть национальные первенства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.