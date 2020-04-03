Хоккеист "Рейнджерс" Панарин закупил 1500 респираторов для больницы Нью-Йорка

ТАСС, 3 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин купил для больницы специальной хирургии Нью-Йорка 1500 респираторов. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок. Панарин летом перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. 28-летний россиянин выступает в НХЛ с 2015 года, ранее он играл в составе "Чикаго".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.