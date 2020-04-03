{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Хоккеист "Рейнджерс" Панарин закупил 1500 респираторов для больницы Нью-Йорка

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был приостановлен 12 марта на неопределенный срок

ТАСС, 3 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин купил для больницы специальной хирургии Нью-Йорка 1500 респираторов. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок. Панарин летом перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. 28-летний россиянин выступает в НХЛ с 2015 года, ранее он играл в составе "Чикаго".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Ак Барс" продлил на сезон соглашение с голкипером Рейдеборном
Со шведским вратарем команда в прошедшем сезоне выиграла Восточную конференцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС