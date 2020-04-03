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Влияние коронавируса на спорт

"Советский спорт" планирует возобновить выпуск бумажной версии 6 мая

Газета намерена вернуться в печать в первый день после выходных, пока работают только цифровые ресурсы издания

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выпуск печатной версии газеты "Советский спорт" возобновится по окончании периода вынужденных выходных из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и главный редактор издания Николай Яременко.

Бумажная версия газеты не выходит с 30 марта. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля. Праздничные дни в нынешнем году запланированы на 1-5 мая.

"Типография, с помощью которой мы сейчас печатаемся, не работает, логистическая фирма, с которой мы сотрудничаем, тоже. Мы подумали и решили, что выпуск газеты в это время будет экономически неоправданным, - сказал Яременко. - Со всеми партнерами, чья реклама уже размещена, мы предварительно достигли договоренности о "переносе" рекламы на май. Пока у нас есть представление, что номер журнала выйдет в первый рабочий день - 6 мая, это же касается и газеты".

"Мы отслеживаем ситуацию. Никто не хочет лишать себя дохода, а выпуск журнала и газеты в нашем случае - это доходное мероприятие. Что касается подписчиков, то при нынешней ситуации они начнут также получать газеты с мая. Подумаем над компенсацией им", - отметил он.

Спортивная газета "Спорт-Экспресс" продолжит выходить в печать в апреле, сообщил ТАСС главный редактор издания Максим Максимов. "Мы продолжим выпускать газету. В период карантина она будет выходить с понедельника по пятницу на восьми страницах", - сказал он.

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Влияние коронавируса на спорт
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