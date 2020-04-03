Мамиашвили: Объединенный мир борьбы перенес олимпийские лицензионные турниры на 2021 год

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) перенес все важные лицензионные старты на следующий год - график проведения соревнований в 2021 году в точности повторит 2020 год. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Сегодня на онлайн-конференции мы обсудили с президентом UWW международный календарь в свете решения МОК о переносе Олимпийских игр на год. Календарь 2021 года зеркально повторит календарь нынешнего. Бюро UWW отталкивалось в этом решении от даты начала и закрытия Олимпиады в Токио", - сообщил Мамиашвили.