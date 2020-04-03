СМИ: Лас-Вегас является единственным вариантом для проведения плей-офф НБА в одном городе

ТАСС, 3 апреля. Лас-Вегас является единственным городом, который Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает для проведения плей-офф. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, проведение плей-офф в одном месте является возможным вариантом, при этом лига не рассматривает другие города США в качестве единственного хозяина соревнований. В случае проведения игр в Лас-Вегасе игроки и персонал клубов смогут быстро пройти тестирование на коронавирус, баскетболисты будут вынуждены соблюдать карантин, а сами игры должны будут проходить при пустых трибунах.

С 2004 года в Лас-Вегасе в межсезонье регулярно проходит одна из летних лиг НБА, весь турнир проводится в одном городе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около миллиона человек, зафиксировано свыше 50 тыс. летальных исходов. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.