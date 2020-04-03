{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: Лас-Вегас является единственным вариантом для проведения плей-офф НБА в одном городе

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 3 апреля. Лас-Вегас является единственным городом, который Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает для проведения плей-офф. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, проведение плей-офф в одном месте является возможным вариантом, при этом лига не рассматривает другие города США в качестве единственного хозяина соревнований. В случае проведения игр в Лас-Вегасе игроки и персонал клубов смогут быстро пройти тестирование на коронавирус, баскетболисты будут вынуждены соблюдать карантин, а сами игры должны будут проходить при пустых трибунах.

С 2004 года в Лас-Вегасе в межсезонье регулярно проходит одна из летних лиг НБА, весь турнир проводится в одном городе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около миллиона человек, зафиксировано свыше 50 тыс. летальных исходов. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Сын бывшего футболиста "Милана" Мальдини больше не имеет симптомов коронавируса
Даниэль Мальдини вернулся к индивидуальным тренировкам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС