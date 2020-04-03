МОК рассмотрит статус Международной ассоциации бокса после ОИ, несмотря на их перенос

ТАСС, 3 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит статус признания Международной ассоциации бокса (AIBA) после Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на срок с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года. МОК планировал рассмотреть статус признания AIBA в 2020 году после Олимпиады.

"Приостановка признания AIBA связана со сроками проведения Игр, - заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. - Статус должен был быть пересмотрен после Олимпийских игр в Токио, и это остается в силе. Так как Олимпийские игры перенесены на 2021 год, дата пересмотра статуса признания AIBA также передвинется. Таким образом, оставшиеся квалификационные турниры по боксу будут проходить под руководством специальной рабочей группы под председательством Моринари Ватанабе. Группа мониторинга под руководством Ненада Лаловича также продолжит свою работу".

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.