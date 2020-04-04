СМИ: "Эвертон" заинтересован в покупке футболистов "Реала" Бэйла и Хамеса Родригеса

ТАСС, 4 апреля. Английский футбольный клуб "Эвертон" намерен предложить заключение долгосрочных соглашений игрокам испанского "Реала" Гарету Бэйлу и Хамесу Родригесу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, в приобретении футболистов заинтересован главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти, под руководством которого Бэйл и Родригес выступали в "Реале".

В нынешнем сезоне Бэйл провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, действующий контракт 30-летнего валлийца рассчитан до 30 июня 2022 года, сумма трансфера составляет €40 млн. В составе мадридского клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной Бэйл провел 83 матча (шестой результат в истории), он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (33 мяча).

Родригес в нынешнем сезоне сыграл за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, действующее соглашение с мадридским клубом у 28-летнего колумбийца истекает 30 июня 2021 года, сумма трансфера составляет €40 млн. В составе "Реала" колумбиец по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Испании, обладателем суперкубка страны. За национальную команду Родригес провел 76 матчей (10-й результат в истории), в которых отличился 22 раза (третий в списке лучших бомбардиров).

Чемпионаты Испании и Англии, как и большинство других европейских футбольных турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Реал" находится на втором месте в испанском первенстве, набрав 56 очков после 27 игр. "Эвертон" занимает 12-е место в английском чемпионате, в активе клуба 37 очков после 29 матчей.