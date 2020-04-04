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Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной России по боксу рассказал, как проходит его лечение от коронавируса на дому

Антон Кадушин заразился во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин рассказал о своем самочувствии после обнаружения коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

Кадушин заразился коронавирусом во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне.

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"Третий день нет температуры, я продолжаю лечение, пью противовирусный и ставлю уколы с антибиотиками, дышу физраствором с беродуалом, промываю нос, полощу горло. В общем стараюсь не усугубить болезнь и не даю инфекции спуститься в легкое. Кашля нет, дыхание нормальное, слава богу", - рассказал Кадушин, отметив, что проходит лечение на дому.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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