Штангист Ловчев возобновил тренировки после травмы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2014 года по тяжелой атлетике в супертяжелом весе Алексей Ловчев, получивший в начале февраля на Кубке России в Санкт-Петербурге серьезную травму локтя, в настоящее время восстанавливается и уже приступил к легким тренировкам. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Сейчас я делаю дома специальные упражнения, восстановительный процесс проходит успешно, - сказал 30-летний Ловчев. - Начал потихоньку тренироваться, делаю все что возможно в таком состоянии. Сижу на самоизоляции, как и все остальные. Спортивные залы в моем родном Карабанове закрыты, но у меня дома есть свой зал, где я восстанавливаюсь".

Ловчев, имеющий в активе бронзу ЧМ-2013, травмировался 9 февраля, а 17 февраля ему была сделана операция. "Прошло все хорошо, и я очень благодарен фонду "Гераклион" и его руководителю Сергею Еремину за помощь. Мне нужно было покупать, так сказать, "запчасти" к руке и фиксаторы специальные, чем он мне очень помог", - сказал спортсмен.

"Четыре с половиной недели я вынужден был носить лангетку, потом полторы недели провел на реабилитации в ЦИТО в Москве. К сожалению, из-за коронавируса мы вынуждены были прервать процесс. Но за это время мы добились полной амплитуды движений руки, болевые ощущения все исчезли, отечность ушла. Рука полностью работает, все нормально", - отметил Ловчев.

"Не могу сказать, что коронавирус значительно помешал моему восстановлению. Все основное уже было сделано", - заключил собеседник ТАСС.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года. Срок наказания истек 21 декабря 2019 года.