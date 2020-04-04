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Бокс

Международная ассоциация бокса погасила все долги

Сумма задолженностей составляла $16 млн
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) погасила все долги и выполняет рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Ранее МОК объявил о том, что процедура восстановления AIBA может начаться только после Олимпийских игр в 2021 году. Долги AIBA составляли $16 млн.

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"У AIBA нет долгов на сегодняшний день. AIBA не надо смотреть на МОК, нужно заниматься своими делами. AIBA - независимая организация, надо быстрее исполнять все рекомендации", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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