Международная ассоциация бокса погасила все долги

Ранее МОК объявил о том, что процедура восстановления AIBA может начаться только после Олимпийских игр в 2021 году. Долги AIBA составляли $16 млн.

"У AIBA нет долгов на сегодняшний день. AIBA не надо смотреть на МОК, нужно заниматься своими делами. AIBA - независимая организация, надо быстрее исполнять все рекомендации", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.