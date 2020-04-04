Повторный тест на коронавирус футболиста "Ювентуса" Дибалы дал положительный результат

ТАСС, 4 апреля. Повторный тест на коронавирус аргентинского нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибалы дал положительный результат. Об этом сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини, комментарий которой приводит издание Mundo Deportivo.
21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни.
"21 марта мы с Пауло сдали тест, и он дал положительный результат, - сказала Сабатини. - Три дня назад мы прошли еще один тест, который оказался отрицательным, но был и третий - с положительным результатом. У меня до сих пор коронавирус, я не знаю, почему все время разные результаты".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.