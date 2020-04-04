Повторный тест на коронавирус футболиста "Ювентуса" Дибалы дал положительный результат

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни.

"21 марта мы с Пауло сдали тест, и он дал положительный результат, - сказала Сабатини. - Три дня назад мы прошли еще один тест, который оказался отрицательным, но был и третий - с положительным результатом. У меня до сих пор коронавирус, я не знаю, почему все время разные результаты".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.