СМИ: футболист сборной Сербии Прийович арестован за нарушение комендантского часа

ТАСС, 4 апреля. Нападающий сборной Сербии по футболу и саудовского "Аль-Иттихада" Александр Прийович арестован в Белграде за нарушение комендантского часа, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает сербская газета Blic.

Сообщается, что 29-летний игрок нарушил обязательный карантин и находился после пяти вечера в кафе одного из отелей столицы страны.

Прийович представлял сборную Сербии на чемпионате мира в России, последний раз он вызывался в состав национальной сборной в июне 2019 года на матчи против сборных Украины и Литвы.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы. По сообщениям Минздрава Сербии, число случаев заражения составляет более 1,4 тыс., 44 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.