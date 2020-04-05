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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболисты "Баварии" 6 апреля возобновят тренировки на базе клуба

Занятия будут проходить в особом режиме

ТАСС, 5 апреля. Немецкий футбольный клуб "Бавария" с 6 апреля возобновит занятия на тренировочной базе, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Kicker.

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Отмечается, что игроки в ходе тренировок будут разделены на пять групп: одна группа из пяти человек и четыре группы по четыре человека. Группы будут тренироваться поочередно, не пересекаясь друг с другом. Душ и прием пищи на базе будут запрещены.

Чемпионат Германии приостановлен до 30 апреля. Сыграно 25 туров из 34. "Бавария" возглавляет турнирную таблицу.

Бавария является эпицентром распространения заболевания в Германии. Число заразившихся коронавирусом в стране превышает 90 тыс., более 1 тыс. человек скончались.

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ГерманияВлияние коронавируса на спорт
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