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Влияние коронавируса на спорт

Трамп обсудил с руководителями спортивных лиг Северной Америки ситуацию с коронавирусом

Президент США рассчитывает на скорое возвращение болельщиков на стадионы

ТАСС, 5 апреля. Президент США Дональд Трамп провел встречу в формате телеконференции с руководителями 12 ведущих спортивных лиг Северной Америки, стороны обсудили вопрос функционирования индустрии в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

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В обсуждении участвовали, в частности, руководители НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar.

"Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы, - сказал Трамп на брифинге после конференции. - И это произойдет, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол, хоккей".

Как отмечает источник Associated Press, Трамп в беседе с комиссарами лиг выразил надежду на то, что НФЛ начнет сезон вовремя - 10 сентября. Сообщается, что в ходе конференции ряд функционеров, в том числе глава НБА Адам Сильвер, заявили, что рассматривают многочисленные сценарии возможного возобновления сезона. Подчеркивалось, что все эти планы будут согласовываться с национальными органами здравоохранения.

В США приостановлены спортивные соревнования. Число заразившихся коронавирусом в стране превышает 300 тыс., более 8 тыс. человек скончались.

Теги
СШАТрамп, ДональдВлияние коронавируса на спорт
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