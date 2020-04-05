Фазель: хоккейные клубы Европы столкнутся с серьезными проблемами из-за остановки турниров

ТАСС, 5 апреля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что многим клубам Европы будет сложно справиться с финансовыми проблемами, которые у них неизбежно возникнут в связи с остановкой соревнований из-за пандемии коронавируса. Интервью с Фазелем опубликовал североамериканский журнал Hockey News .

"Долгосрочная остановка соревнований сильно скажется на доходах клубов и лиг. Как в Европе, так и во всем мире. Все это происходит в конце сезона, поэтому большинство лиг потеряли значительную часть средств от стадии плей-офф. Трудно сейчас говорить, какое влияние пандемия окажет на спонсоров лиг и клубов. Многие команды малого рынка оперируют очень ограниченным бюджетом. Для них продолжительная пауза станет серьезной проблемой", - отметил Фазель.

При этом глава IIHF акцентировал внимание на том, что деньги играют в хоккее не главную роль, по его словам, клубам стран, где хоккей недостаточно развит, например Италии и Испании, поможет преодолеть кризис любовь к игре. "Сейчас сложные времена, но мы справимся. Даже если не будет денег, страсть к игре не угаснет. Не деньги, а именно любовь к игре заставляет заниматься хоккеем", - сказал Фазель.

Из-за пандемии приостановлены или отменены сильнейшие лиги Европы. Не состоится чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Швейцарии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов.