Бывший врач сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина умер из-за коронавируса

ТАСС, 5 апреля. Спортивный врач Юха Веняляйнен, прошедший со сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина несколько олимпийских циклов, скончался от болезни, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает издание Savon Sanomat.

Веняляйнену было 64 года. Он заразился во время отдыха на севере Италии, где находился с 28 февраля по 6 марта. Симптомы болезни у него появились 12 марта, через четыре дня его госпитализировали.

Веняляйнен сопровождал сборную Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиадах и чемпионатах мира с 1992 по 2014 год.

В Финляндии зафиксировано более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 25 человек.