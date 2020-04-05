{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Бывший врач сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина умер из-за коронавируса

Юха Веняляйнен заразился на отдыхе в Италии, ему было 64 года

ТАСС, 5 апреля. Спортивный врач Юха Веняляйнен, прошедший со сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина несколько олимпийских циклов, скончался от болезни, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает издание Savon Sanomat.

Веняляйнену было 64 года. Он заразился во время отдыха на севере Италии, где находился с 28 февраля по 6 марта. Симптомы болезни у него появились 12 марта, через четыре дня его госпитализировали.

Веняляйнен сопровождал сборную Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиадах и чемпионатах мира с 1992 по 2014 год.

В Финляндии зафиксировано более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 25 человек.

Теги
ФинляндияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
ММА
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
Дэйна Уайт пять лет назад якобы не выплатил $450 тыс. за молчание подсудимого
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС