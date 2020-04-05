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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: тренер сборной Англии по футболу согласен на понижение зарплаты на 30% из-за пандемии

Официально об этом решении будет объявлено на следующей неделе

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт согласился на сокращение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

По информации источника, зарплата Саутгейта может быть уменьшена на 30%, ожидается, что об этом решении будет объявлено на следующей неделе.

Саутгейт возглавил сборную Англии в ноябре 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 37 матчей, в которых 24 раз победила, пять раз сыграла вничью и восемь раз проиграла. На чемпионате мира в России 2018 года сборная Англии заняла четвертое место, уступив в матче за третье место команде Бельгии (0:2).

По данным, обнародованным 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 44 тыс., более 4 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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