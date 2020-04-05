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НХЛ

Генменеджер "Ванкувера": Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ

Российский форвард был выбран "Ванкувером" на драфте НХЛ 2019 года под общим 10-м номером

ТАСС, 5 апреля. Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг считает, что российский нападающий петербургского СКА Василий Подколзин близок к тому, чтобы начать выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий Беннинга приводит канадский телеканал Sportsnet.

Подколзин был выбран "Ванкувером" на драфте НХЛ в первом раунде под общим десятым номером в 2019 году.

"Прямо сейчас он [Подколзин] близок к тому, чтобы в скором времени начать выступление в НХЛ благодаря физическим данным, - заявил Беннинг. - Он любит играть в силовой манере, при этом у него есть техника и видение площадки, он вполне готов к переезду. Его соглашение [со СКА] истекает через год, он намерен отработать его до конца, после этого мы посмотрим на положение дел. Я думаю, что этот игрок с отличными физическими данными и техникой способен значительно прогрессировать".

В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подколзин провел 34 матча, набрав 11 очков (три шайбы + восемь результативных передач). В составе молодежной сборной России он стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером молодежных чемпионатов мира. На прошедшем турнире 18-летний хоккеист провел семь матчей, в которых набрал пять очков (1+4).

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