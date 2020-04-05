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Мировой футбол

СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Гётце может перейти в "Рому"

Действующий контракт 27-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2020 года

ТАСС, 5 апреля. Немецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

По информации издания, футболист уже провел переговоры с представителями итальянского клуба. По данным портала Transfermarkt, действующий контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Всего за команду из Дортмунда он провел 217 матчей, в которых 45 раз поразил ворота соперников и отдал 61 результативную передачу. Также Гётце выступал за мюнхенскую "Баварию", в которой за 114 игр забил 36 мячей и отдал 24 голевые передачи.

Гётце является пятикратным чемпионом Германии (дважды в составе "Боруссии" и трижды в составе "Баварии"), а также четырехкратным обладателем Кубка Германии (по два раза за "Баварию" и "Боруссию"), победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (оба - в составе "Баварии"). В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года, забив победный мяч в дополнительное время финала в ворота аргентинцев (1:0). Всего на счету Гётце 63 матча за национальную команду, в которых он забил 17 мячей.

Чемпионаты Германии и Италии, как и большинство европейский футбольных турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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