{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были состояться в нидерландском Винсхотене 12 сентября

ТАСС, 5 апреля. Международная ассоциация сверхмарафона (IAU) объявила об отмене чемпионата мира в беге на 100 км, который должен был состояться в нидерландском Винсхотене 12 сентября, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также пресс-служба заявила об отмене конгресса IAU, запланированного в ту же дату.

"При нынешней международной ситуации необходимо искать компромиссы. Многие страны сейчас ограничивают международные поездки, объявляют карантин и советуют гражданам оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции. Даже если к сентябрю ситуация улучшится, вероятность проведения любого международного соревнования все равно будет очень мала. Поэтому при принятии этого решения мы думали прежде всего о здоровье и благополучии наших спортсменов, официальных лиц и зрителей", - говорится в заявлении.

Чемпионаты мира в беге на 100 км проводятся ежегодно, первые соревнования прошли в 1987 году, в 1996 году забег был проведен в Москве. Больше всего наград и у мужчин, и у женщин выигрывали россияне: у мужчин российские спортсмены завоевали шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград, у женщин - девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол во Франции
Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом ФК "Лион"
Жан-Мишель Ола считает, что будет готов передать руководство футбольным клубом Паркеру через четыре года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС