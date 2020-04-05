СМИ: футболисты одного из английских клубов отказались идти на сокращение зарплат

ТАСС, 5 апреля. Игроки одного из клубов высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу отказались идти на уменьшение зарплат, которое было предложено в связи с тяжелой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газетa.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

Название клуба не уточняется. По информации портала, игроки объясняют отказ опасением, что данная мера в первую очередь будет выгодна владельцам команды, а не сотрудникам клуба. При этом сообщается, что футболисты готовы сократить зарплаты в пользу отчислений Национальной службе здравоохранения (NHS) или Ассоциации профессиональных футболистов.

В субботу руководство чемпионата Англии провело видеоконференцию с игроками клубов с целью убедить их пойти на сокращение зарплат на 30%, также игрокам рассказали о возможных финансовых потерях клубов. Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По данным британского издания The Telegraph, если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются доходов от продажи прав на телетрансляцию (около €866 млн), от проведения матчей (около €227 млн) и от спонсорских контрактов (около €199 млн).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.