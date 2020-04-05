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Влияние коронавируса на спорт

Нарушивший комендантский час сербский футболист проведет три месяца под домашним арестом

Нападающий был задержан в ресторане одного из отелей Белграда, где он находился после 17:00
Александар Прийович EPA-EFE/STR
Описание
Александар Прийович
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 5 апреля. Сербский футболист Александар Прийович проведет три месяца под домашним арестом за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Прийович был задержан в ресторане одного из отелей Белграда, где он находился после 17:00. Сообщается, что футболист признал вину. Нарушителям комендатского часа грозит тюремный срок до трех лет. В прошлом месяце сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил условия карантина, посетив день рождения подруги в кафе.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час (с 17:00 до 05:00). Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

29-летний Прийович выступает за "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия), также он играл за греческий ПАОК, в составе которого выиграл чемпионат страны и дважды Кубок Греции, польскую "Легию" (чемпион страны и обладатель Кубка Польши), швейцарский "Сьон" (выиграл кубок страны). В составе сборной Сербии Прийович выступал на чемпионате мира 2018 года в России, последний раз он вызывался в состав национальной команды в июне 2019 года на матчи против сборных Украины и Литвы. Всего на его счету 13 матчей за сборную, в которых он забил два мяча.

В Сербии зафиксировано около 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

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СербияВлияние коронавируса на спорт
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