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Влияние коронавируса на спорт

Кремлев: карантин для вернувшихся из Лондона российских боксеров будет продлен

Генеральный секретарь Федерации бокса России заявил, что зараженному коронавирусом тренеру Антону Кадушину становится лучше

ТАСС, 5 апреля. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что карантин для боксеров сборной России, вернувшихся из Лондона после отборочного турнира к Олимпийским играм, будет продлен до 20-25 дней. Комментарий Кремлева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции. Позднее коронавирус был обнаружен у тренера сборной России Антона Кадушина.

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"У российских боксеров все нормально со здоровьем, - сказал Кремлев. - По словам Кадушина, ему становится лучше. Сейчас все боксеры, тренеры, судьи, олимпийские чемпионы стали волонтерами и помогают людям, которые обратились за помощью во всех регионах. Но это не касается спортсменов сборной России, вернувшихся из Лондона, думаю, мы продлим им карантин до 20-25 дней, здоровье в приоритете".

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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