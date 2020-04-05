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Футбол в Италии

СМИ: трансфер футболиста Кейна может обойтись "Ювентусу" в €120 млн

Итальянский клуб намерен в ближайшее время приобрести центрального нападающего

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в переходе нападающего английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации источника, лидер чемпионата Италии в ближайшее трансферное окно собирается приобрести игрока на позицию центрального нападающего. При этом "Тоттенхэм" не собирается продавать 26-летнего форварда, который в текущем сезоне забил 17 мячей в 25 матчах, менее чем за €120 млн.

Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а также забил больше всех мячей (6) на чемпионате мира в России.

"Ювентус" на момент приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса лидирует в турнирной таблице с 63 очками в 26 матчах.

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