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Влияние коронавируса на спорт

Пулев пожертвует половину гонорара от боя с Джошуа медицинским работникам

Поединок планировалось провести 20 июня, но он был перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 5 апреля. Болгарский боксер Кубрат Пулев пожертвует половину гонорара за поединок с британцем Энтони Джошуа медицинским работникам, которые трудятся во время пандемии коронавируса. Комментарий Пулева приводит газета Bild.

Поединок за пояс в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) изначально должен был пройти 20 июня в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Я пожертвую 50% гонорара героям в борьбе с коронавирусом - врачам, медсестрам, а также на покупку в больницы современного медицинского оборудования", - заявил Пулев.

38-летний Пулев на профессиональном ринге одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение. В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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