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Футбол в Англии

Футболист "Челси" Виллиан отказался продлевать контракт с клубом

Причиной стали разногласия в сроках нового соглашения

ТАСС, 5 апреля. Нападающий Виллиан не собирается продлевать контракт с английским футбольным клубом "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Контракт 31-летнего бразильца с лондонской командой истекает летом. По информации источника, стороны не сумели договориться по срокам продления соглашения.

"Продление контракта осложнено тем, что "Челси" предлагает соглашение на два года, а я прошу на три. Поэтому переговоры закончены", - сказал футболист.

Виллиан перешел в английский клуб в 2013 году из российского "Анжи". Также он выступал за бразильский "Коринтианс" и украинский "Шахтер". В составе "Челси" Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы. В текущем сезоне бразилец провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского "Ювентуса".

"Челси" в текущем сезоне чемпионата Англии идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков. Сезон приостановлен из-за коронавируса.

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