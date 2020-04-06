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ММА

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Дэйна Уайт объявит список поединков в понедельник
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 6 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.

"Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра", - написал Уайт.

Место проведения турнира еще не объявлено, изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Главным событием вечера должен был стать поединок Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Нурмагомедов находится в России, ранее он заявил, что не будет участвовать в турнире, если заранее не узнает место его проведения.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон срывается в пятый раз с 2015 года. Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе, в его активе 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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