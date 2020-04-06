Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

ТАСС, 6 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.

"Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра", - написал Уайт.