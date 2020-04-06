Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

ТАСС, 6 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.
"Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра", - написал Уайт.
Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow.— Dana White (@danawhite) April 6, 2020
Место проведения турнира еще не объявлено, изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Главным событием вечера должен был стать поединок Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Нурмагомедов находится в России, ранее он заявил, что не будет участвовать в турнире, если заранее не узнает место его проведения.
Поединок Нурмагомедов - Фергюсон срывается в пятый раз с 2015 года. Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе, в его активе 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.