Во Франции покончил с собой заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба

ТАСС, 6 апреля. Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство, ранее у него был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает издание Parisien .

Гонсалесу было 60 лет. Он находился в самоизоляции в своей квартире с супругой, также зараженной коронавирусом. По информации издания, в предсмертной записке доктор связал суицид с инфицированием.

Соболезнования близким выразил мэр Реймса Арно Робине, лично знавший Гонсалеса. "Он был профессионалом, все его ценили и признавали его заслуги. Он стал косвенной жертвой COVID-19. Его тест оказался положительным, и он находился на карантине в собственной квартире. Я знаю, что он оставил объяснение своего поступка, но я оставлю это без внимания", - сказал изданию Робине.

Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии. "Реймс" после 28 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.

Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 70 тыс., умерли более 8 тыс. человек.