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Влияние коронавируса на спорт

Хоккеисты "Ак Барса" помогут людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса

Они перечислят однодневную зарплату в благотворительный фонд "Татнефть", который помогает жителям республики Татарстан

ТАСС, 9 апреля. Игроки, тренеры и сотрудники казанского хоккейного клуба "Ак Барс" перечислят однодневную зарплату в благотворительный фонд "Татнефть", который помогает жителям республики Татарстан, оказавшимся в непростой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

"Благотворительный фонд "Татнефть" создал направление для формирования "Наборов добра" - комплектов продуктов питания татарстанских производителей и средств индивидуальной защиты, производимых компанией "Татнефть". Наборы будут бесплатно распространяться среди нуждающихся силами волонтеров компании", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано около 90 тыс. летальных исходов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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