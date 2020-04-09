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Влияние коронавируса на спорт

Отложенные чемпионаты мира по керлингу 2020 года не будут проведены

В их число вошли мужской и женский чемпионаты мира, а также мировое первенство среди смешанных команд

ТАСС, 9 апреля. Чемпионаты мира по керлингу среди мужских и женских команд, а также турнир среди смешанных сборных, которые были запланированы в 2020 году и впоследствии отложены из-за пандемии коронавируса, окончательно отменены. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

Женский чемпионат мира должен был пройти в канадском городе Принс-Джордж с 14 по 22 марта, мужской турнир - в шотландском Глазго с 28 марта по 5 апреля, мировое первенство среди смешанных пар - в канадской Келоуне с 18 по 25 апреля. Во всех трех турнирах должна была принять участие сборная России.

"Это было одно из самых трудных решений, которое нам приходилось принимать в истории нашего вида спорта, - полностью отменить чемпионаты мира в одном сезоне, тем более когда речь идет об олимпийской квалификации, - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Я безмерно благодарна всем, кто помог нам прийти к этому беспрецедентному решению и прошу понимания от всего сообщества керлинга, поскольку я осознаю, что это решение многих огорчит. Тем не менее когда руководство WCF оценило возможные расходы при перепланировании турниров и поиске новых мест в календаре соревнований, осознавая, что мы до сих пор не имеем представления о полном масштабе ситуации с коронавирусом, мы пришли к выводу, что у нас действительно нет другого выбора".

Чемпионат мира 2021 года среди женских команд пройдет в швейцарском городе Шаффхаузен 20-28 марта. В турнире примут участие хозяйки соревнований, а также семь лучших команд чемпионата Европы, по две команды из квалификационных соревнований в тихоокеанской и американской зонах. Еще одна женская сборная будет отобрана через мировую квалификацию.

Мужской чемпионат мира 2021 года пройдет в Канаде, при этом город, где состоится турнир, еще не определен. Помимо хозяев соревнований, в нем примут участие восемь европейских сборных, по одной команде, прошедшей отбор в тихоокеанской зоне и в американском отборочном турнире, а также еще одна национальная сборная получит путевку на чемпионат мира через мировую квалификацию.

На чемпионате мира 2021 года среди смешанных сборных выступят 20 пар, которые прошли квалификационные турниры в 2020 году, а также еще четыре команды, которые пройдут дополнительный отбор.

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Влияние коронавируса на спорт
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