"Торпедо" сократило зарплаты футболистам и тренерам на 25%

ТАСС, 9 апреля. Зарплаты за апрель у игроков, тренеров и персонала футбольного клуба "Торпедо" будут уменьшены на 25% из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Торпедо" выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое было приостановлено 17 марта из-за пандемии коронавируса. 1 апреля бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло решение, что проведение всех футбольных матчей в России приостановлено до 31 мая. "Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка после 27 игр. Лидирует в ФНЛ волгоградский "Ротор" - 56 очков после 27 матчей.

"С подобной инициативой выступило руководство клуба, - заявила президент "Торпедо" Елена Еленцева. - Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов, хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий, я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано около 90 тыс. летальных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.