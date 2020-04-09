{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

"Торпедо" сократило зарплаты футболистам и тренерам на 25%

С этой инициативой выступило руководство клуба

ТАСС, 9 апреля. Зарплаты за апрель у игроков, тренеров и персонала футбольного клуба "Торпедо" будут уменьшены на 25% из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Торпедо" выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое было приостановлено 17 марта из-за пандемии коронавируса. 1 апреля бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло решение, что проведение всех футбольных матчей в России приостановлено до 31 мая. "Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка после 27 игр. Лидирует в ФНЛ волгоградский "Ротор" - 56 очков после 27 матчей.

"С подобной инициативой выступило руководство клуба, - заявила президент "Торпедо" Елена Еленцева. - Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов, хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий, я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано около 90 тыс. летальных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Хоккеисты "Эдмонтона" пожертвовали $100 тыс. на борьбу с коронавирусом
Капитан команды Коннор Макдэвид заявил, что необходимо поддержать общество в это трудное время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС