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КХЛ

СМИ: лучший бомбардир сезона-2019/20 чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ

Название команды не сообщается

ТАСС, 10 апреля. Чешский нападающий Индржих Абдул, набравший больше всего очков в минувшем сезоне чемпионата Словакии, подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает чешский портал Hokej.cz.

Название клуба не сообщается.

"У меня уже есть четкое понимание дальнейшего развития карьеры, - сказал Абдул. - Об этом еще не объявили официально, но контракт уже подписан, я получил предложение, от которого не мог отказаться, я имею в виду клуб КХЛ. Мною интересовались три клуба, один из них прислал контракт. Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из чемпионата Словакии, поэтому я это очень ценю, для меня это будет серьезный вызов".

Минувший сезон чемпионата Словакии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определен. 24-летний Абдул выступал за "Слован", в 53 играх прошлого сезона он набрал 62 (23 шайбы + 39 передач) очка и стал лучшим бомбардиром лиги. Его показатель полезности составил "+41".

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