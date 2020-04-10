Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш инфицирован коронавирусом

ТАСС, 10 апреля. Тест шотландского футболиста и тренера Кенни Далглиша дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Как отмечает источник, 69-летний Далглиш на данный момент находится в больнице. Также сообщается, что семья шотландца опубликовала заявление, в котором говорится, что он не находится в критическом состоянии.

Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе "Селтика". Выступая за "Ливерпуль", он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов). В качестве тренера он трижды приводил "Ливерпуль" к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с "Блэкберном". В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.