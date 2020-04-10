{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш инфицирован коронавирусом

69-летний шотландец на данный момент находится в больнице
Кенни Далглиш EPA-EFE/MARK ROBINSON
Описание
Кенни Далглиш
© EPA-EFE/MARK ROBINSON

ТАСС, 10 апреля. Тест шотландского футболиста и тренера Кенни Далглиша дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Как отмечает источник, 69-летний Далглиш на данный момент находится в больнице. Также сообщается, что семья шотландца опубликовала заявление, в котором говорится, что он не находится в критическом состоянии.

Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе "Селтика". Выступая за "Ливерпуль", он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов). В качестве тренера он трижды приводил "Ливерпуль" к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с "Блэкберном". В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

Теги
ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ФК "Милан" собрал свыше €600 тыс. для борьбы с коронавирусом
Китайские болельщики клуба передали 16 тыс. медицинских масок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС