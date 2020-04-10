ФК "Милан" собрал свыше €600 тыс. для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 10 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" собрал свыше €600 тыс. пожертвований для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Мы достигли промежуточной цели. Можно поднять планку еще выше благодаря пожертвованиям от клуба, фанатов, игроков и директоров", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что китайские болельщики клуба передали 16 тыс. медицинских масок.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Италии зафиксировано более 147 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 849 человек, выздоровели 30 455.