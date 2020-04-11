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Евро-2020

Состав волонтеров для Евро-2020 в Петербурге не изменится в связи с переносом турнира

В случае необходимости власти города готовы провести дополнительный набор волонтеров в следующем году
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Состав городских волонтеров, отобранных для организации проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, не претерпит изменений в связи с переносом турнира. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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"Что касается городских волонтеров, то по итогам отбора в рамках региональной программы определены 1,5 тыс. человек. Их состав сохранится на 2021 год", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае необходимости власти города готовы провести дополнительный набор к турниру в следующем году. "Если появится необходимость, будет проведен донабор волонтеров", - отметил вице-губернатор.

Во время турнира в Петербурге будет работать два типа волонтеров - городские и волонтеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга - на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах. Волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации, а также обслуживать болельщиков у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион. Волонтеров УЕФА на турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. человек, городских волонтеров - 1,5 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Теги
Кириллов, Владимир ВладимировичЕвро-2020
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