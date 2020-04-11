Князь Альбер II пообещал помочь ФК "Монако" справиться с последствиями пандемии

ТАСС, 11 апреля. Князь Монако Альбер II пообещал оказать финансовую помощь футбольному клубу "Монако", чтобы команда не оказалась в кризисе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на портал Foot National.

"Государство гарантирует помощь футбольному клубу "Монако", - заявил Альбер II.

19 марта стало известно о заражении князя коронавирусной инфекцией. 31 марта его тест показал отрицательный результат.

Чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии. "Монако", которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, после 28 туров идет девятым. За клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов. В Монако выявлено менее 100 заразившихся, 1 человек скончался.