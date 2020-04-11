Савицкис: рижское "Динамо" планирует вернуть в команду лучших латвийских игроков КХЛ

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен в марте после завершения матчей 1/8 финала плей-офф. По итогам регулярного чемпионата команда из Риги заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в следующую стадию турнира.

"Мы всегда планируем вернуть лучших латвийских игроков, если это возможно по финансовым и другим обстоятельствам, - сказал Савицкис. - Игроков мы тоже изучили, нам картина примерно понятна, но проводить конкретные разговоры мы пока воздерживаемся. Но с игроками уже будет конкретно беседовать новый главный тренер".

После завершения регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера команды Гиртса Анкипанса. Савицкас ранее заявил ТАСС, что клуб определится с новым наставником команды после того, как пандемия коронавируса немного утихнет.

В прошедшем сезоне КХЛ не в составе "Динамо" выступали семь латвийских игроков - вратарь финского "Йокерита" Янис Калниньш (52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, 36 побед), нападающий московского "Динамо" Микс Индрашис (44 матча, 24 очка (6 шайб + 18 передач)), форварды столичного "Спартака" Мартиньш Карсумс (58 матчей, 23 (11+12) очка) и Каспарс Даугавиньш (65 матчей, 44 (20+24) очка), защитник Артурс Кулда, который начинал сезон в рижском "Динамо", а закончил в череповецкой "Северстали" (26 матчей в регулярном чемпионате, 7 (1+6) очков), защитник "Куньлуня" Артурс Салия (2 матча, 0 очков) и нападающий китайского клуба Гунарс Скворцов (12 матчей, 2 (1+1) очка). Из вышеперечисленных игроков в "Динамо" ранее не играл только Салия.