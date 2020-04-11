Тарпищев: российским теннисистам нужно думать над сохранением формы во время пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ведущим теннисистам России надо думать над тем, как не растерять форму из-за отсутствия полноценных тренировок во время пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Профессиональные теннисисты в среднем тренируются ежедневно от 3 до 5 часов. Сейчас же из-за пандемии у всех подготовка камерная, неполноценная, - сказал Тарпищев. - Оказавшись в таких сложных условиях, всем надо думать, как не потерять потенциал, который был. Как по окончании катаклизмов набрать быстро форму".

Турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии. Ранее было объявлено об отмене Уимблдона. "Ролан Гаррос" перенесен на период с 20 сентября по 4 октября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов.